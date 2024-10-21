В Гёйгёле в реке обнаружено тело женщины

В Гёйгёльский районный отдел полиции поступила информация, что на участке реки Гянджачай на территории района обнаружено тело неизвестной женщины.
Об этом западному бюро
Согласно информации, сотрудники полиции прибыли на место происшествия, были приняты соответствующие меры. Тело было извлечено из реки и передано по назначению. В ходе первичного осмотра каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено.
По факту ведется расследование, принимаются необходимые шаги для установления личности погибшей.