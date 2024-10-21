В Гёйгёле в реке обнаружено тело женщины

В Гёйгёльский районный отдел полиции поступила информация о наличии трупа мужчины в части реки Гянджа, проходящей через территорию данного района.

В Гёйгёльский районный отдел полиции поступила информация, что на участке реки Гянджачай на территории района обнаружено тело неизвестной женщины.

Об этом западному бюро Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, сотрудники полиции прибыли на место происшествия, были приняты соответствующие меры. Тело было извлечено из реки и передано по назначению. В ходе первичного осмотра каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено.

По факту ведется расследование, принимаются необходимые шаги для установления личности погибшей.