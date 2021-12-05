В Гёйгёле пропала без вести женщина

Жительница села Зурнабад Гейгельского района Гюльнара Гусейнова, 18 ноября вышла из дома своей родственницы и больше не вернулась.

Жительница села Зурнабад Гейгельского района Гюльнара Гусейнова, 18 ноября вышла из дома своей родственницы и больше не вернулась.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Приметы пропавшей следующие: рост 158 см, длинные желтые волосы, карие глаза, среднего телосложения, психическое заболевание. При выходе из дома на ней была черная юбка, зимняя куртка цвета хаки, черные туфли на высоком каблуке и голубая сумка.

"Всех, кто видел Гюльнару Гусейнову или располагает какой-либо информацией о ней просим позвонить в службу "колл-центр - 102" МВД, а также по номеру (055) 202-39-59", - отметили в министерстве.