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В Гёйгёле предотвращено незаконное строительство

В Гёйгёле предотвращено незаконное строительство В Гёйгёльском районе предотвращено строительство, которое велось на землях сельскохозяйственного назначения.
Происшествия
2 декабря 2023 г. 20:06
В Гёйгёле предотвращено незаконное строительство

В Гёйгёльском районе предотвращено строительство, которое велось на землях сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает западное бюро Report, на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 0,11 га, расположенном в селе Ени Гызылджа, выявлен факт незаконного строительства жилого дома.

В результате принятия соответствующих мер незаконные строительные работы были предотвращены, и объект был снесен.

Отметим, что мониторинги проводятся с участием членов комиссии, созданной при Исполнительной власти Гёйгёльского района с целью выявления в районе строений, возведенных без соблюдения норм и правил, представителей Западного регионального центра Государственного агентства МЧС по надзору за безопасностью в строительстве и правоохранительных органов.

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