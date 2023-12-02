В Гёйгёле предотвращено незаконное строительство

В Гёйгёльском районе предотвращено строительство, которое велось на землях сельскохозяйственного назначения.
Как сообщает западное бюро
В результате принятия соответствующих мер незаконные строительные работы были предотвращены, и объект был снесен.
Отметим, что мониторинги проводятся с участием членов комиссии, созданной при Исполнительной власти Гёйгёльского района с целью выявления в районе строений, возведенных без соблюдения норм и правил, представителей Западного регионального центра Государственного агентства МЧС по надзору за безопасностью в строительстве и правоохранительных органов.