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В Гёйгёле обнаружена ручная граната

В Гёйгёле обнаружена ручная граната Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручной гранаты в селе Топалгасанлы Гёйгёльского района.
Происшествия
20 июля 2020 г. 02:22
В Гёйгёле обнаружена ручная граната

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручной гранаты в селе Топалгасанлы  Гёйгёльского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и кинологическая группа Агентства, сотрудники отдела полиции Гёйгёльского района и Центральной районной больницы.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства была обнаружена ручная граната F-1.

Для обезвреживания, она была перемещена в центр по уничтожению агентства.

На территории в 400 кв.м вокруг найденного боеприпаса был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.

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Версия на азербайджанском языке Göygöldə əl qumbarası aşkar edildi

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