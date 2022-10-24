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В Гёйгельском районе обнаружены боеприпасы

В Гёйгельском районе обнаружены боеприпасы В Гёйгельском районе обнаружены оружие и боеприпасы.
Происшествия
24 октября 2022 г. 12:15
В Гёйгельском районе обнаружены боеприпасы

В Гёйгельском районе обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в Гёйгёльский районный отдел полиции поступила информация об обнаружении оружия и боеприпасов на территории близ поселка Гаджимелик.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.

В ходе предпринятых мер на указанной территории были обнаружены и изъяты один автомат марки АКМ и его комплектующие, 4 магазина к автомату и 100 патронов калибра 7,62 мм.

Расследование по факту продолжается.

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