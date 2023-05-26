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В Гёйгёле селевой поток нанес ущерб четырем селам

В Гёйгёле селевой поток нанес ущерб четырем селам Наблюдавшиеся со вчерашнего дня проливные дожди стали причиной затопления сел Ашагы Зурнабад, Шахрияр, Керемли и Топалгасанли Гёйгёльского района.
Происшествия
26 мая 2023 г. 10:42
В Гёйгёле селевой поток нанес ущерб четырем селам

Наблюдавшиеся со вчерашнего дня проливные дожди стали причиной затопления сел Ашагы Зурнабад, Шахрияр, Керемли и Топалгасанли Гёйгёльского района.

Как сообщили западному бюро Report в комиссии по чрезвычайным ситуациям Исполнительности власти Гёйгёльского района, мощные селевые потоки нанесли серьезный ущерб посевным и приусадебным участкам, вызвали перебои в подаче электроэнергии.

Сель также повредил пять автомобилей, объекты и дома. В затронутые стихийным бедствием населенные пункты привлечены сотрудники и техника соответствующих структур и ведомств.

Подача газа и электричества​ восстановлена в четырех селах​​. Также расчищена дорога, соединяющая эти села, движение транспорта восстановлено.

В настоящее время специалисты подсчитывают сумму нанесенного ущерба.

Напомним, что двух жителей Гёйгёля Мухтара Гусейнова 1954 г.р. и Ибрагима Гурбанова 2001 г.р. унесло селевым потоком.

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Версия на азербайджанском языке Göygöldə sel 4 kəndə ciddi zərər vurub, rabitə, qaz və elektrik xətləri sıradan çıxıb

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