В Гёйгёле селевой поток нанес ущерб четырем селам

Наблюдавшиеся со вчерашнего дня проливные дожди стали причиной затопления сел Ашагы Зурнабад, Шахрияр, Керемли и Топалгасанли Гёйгёльского района.
Как сообщили западному бюро Report в комиссии по чрезвычайным ситуациям Исполнительности власти Гёйгёльского района, мощные селевые потоки нанесли серьезный ущерб посевным и приусадебным участкам, вызвали перебои в подаче электроэнергии.
Сель также повредил пять автомобилей, объекты и дома. В затронутые стихийным бедствием населенные пункты привлечены сотрудники и техника соответствующих структур и ведомств.
Подача газа и электричества восстановлена в четырех селах. Также расчищена дорога, соединяющая эти села, движение транспорта восстановлено.
В настоящее время специалисты подсчитывают сумму нанесенного ущерба.
Напомним, что двух жителей Гёйгёля Мухтара Гусейнова 1954 г.р. и Ибрагима Гурбанова 2001 г.р. унесло селевым потоком.