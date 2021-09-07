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В Гёйгёле на медсестру завели уголовное дело из-за фальшивой вакцинации

В Гёйгёле на медсестру завели уголовное дело из-за фальшивой вакцинации Информация о выдаче сертификатов COVID-19 без фактической вакцинации некоторым лицам в Центре здоровья семьи, подведомственного юридическому лицу публичного право "Гёйгельская центральная районная больница", поступила в прокуратуру Гёйгельского района.
Происшествия
7 сентября 2021 г. 11:20
В Гёйгёле на медсестру завели уголовное дело из-за фальшивой вакцинации

Информация о выдаче сертификатов COVID-19 без фактической вакцинации некоторым лицам в Центре здоровья семьи, подведомственного юридическому лицу публичного право "Гёйгёльская центральная районная больница", поступила в прокуратуру Гёйгёльского района.

Как сообщили Report в прокуратуре, в ходе проведенных разбирательств были выявлены обоснованные подозрения в том, что старшая медсестра центра Ульвия Гулиева, используя свои служебные полномочия, в корыстных мотивах незаконно составляла медицинские документы о вакцинации некоторых граждан от COVID-19, при том что эти граждане на самом деле не были привиты. Сфальсифицированные данные медработник вносила в электронную базу данных.

По факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) УК АР.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственные действия с целью выявления иных лиц, причастных к совершению преступления.

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