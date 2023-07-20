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В Гёйгеле должностное лицо привлечено к административной ответственности

В Гёйгеле должностное лицо привлечено к административной ответственности Сотрудниками отдела полиции Гёйгельского района проведены мероприятия по предупреждению нарушений санитарно-гигиенических правил.
Происшествия
20 июля 2023 г. 09:37
В Гёйгеле должностное лицо привлечено к административной ответственности

Сотрудниками отдела полиции Гёйгельского района проведены мероприятия по предупреждению нарушений санитарно-гигиенических правил.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, во время мероприятия, проведенного на территории Ени Зод района, были выявлены факты несоблюдения требований охраны окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов. В отношении председателя сельского муниципалитета предприняты меры административного взыскания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöygöldə vəzifəli şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb edilib

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