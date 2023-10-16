В Гёйчайском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек.
Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Инцидент произошел 16 октября на территории села Йениарх Гёйчайского района.
Столкнулись ВАЗ-21015 под управлением жителя Уджарского района Мурсала Абдуллаева (1953 г.р.) и грузовой автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился Ильфан Довудов.
Пострадавший водитель ВАЗа, и два других пассажира – Замиг Гамидов (1992 г.р.) и Эльвин Ахмедов (2004 г.р.) были госпитализированы.
Однако, несмотря на усилия врачей, Мурсал Абдуллаев скончался в больнице.
По факту проводится расследование.