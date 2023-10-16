О нас

В Гёйчайском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек

В Гёйчайском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек В Гёйчайском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек.
Происшествия
16 октября 2023 г. 13:03
В Гёйчайском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек

В Гёйчайском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Инцидент произошел 16 октября на территории села Йениарх Гёйчайского района.

Столкнулись ВАЗ-21015 под управлением жителя Уджарского района Мурсала Абдуллаева (1953 г.р.) и грузовой автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился Ильфан Довудов.

Пострадавший водитель ВАЗа, и два других пассажира – Замиг Гамидов (1992 г.р.) и Эльвин Ахмедов (2004 г.р.) были госпитализированы.

Однако, несмотря на усилия врачей, Мурсал Абдуллаев скончался в больнице.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Göyçayda iki avtomobil toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

Самое важное

Президент Азербайджана заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Физули
Президент Азербайджана заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Физули
16 октября 2023 г. 13:23
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Джуварлы Физулинского района
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Джуварлы Физулинского района
16 октября 2023 г. 12:47
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гочахмедли Физулинского района
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гочахмедли Физулинского района
16 октября 2023 г. 12:47
Президент Азербайджана ознакомился со строительством автомобильной дороги Агдам-Физули
ФотоПрезидент Азербайджана ознакомился со строительством автомобильной дороги Агдам-Физули
15 октября 2023 г. 23:36
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд
ФотоИльхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд
15 октября 2023 г. 23:29
Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Аскеранской крепости
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Аскеранской крепости
15 октября 2023 г. 23:22
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг в городе Ходжалы и поселке Аскеран
ФотоИльхам Алиев поднял Государственный флаг в городе Ходжалы и поселке Аскеран
15 октября 2023 г. 23:16
Президент Ильхам Алиев побывал в селе Малыбейли Шушинского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев побывал в селе Малыбейли Шушинского района
15 октября 2023 г. 23:10
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в Ханкенди
ФотоИльхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в Ханкенди
15 октября 2023 г. 22:41
Ильхам Алиев: Три клоуна, называвших себя президентами, сегодня ждут заслуженного наказания
Ильхам Алиев: Три клоуна, называвших себя "президентами", сегодня ждут заслуженного наказания
15 октября 2023 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi