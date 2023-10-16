В Гёйчайском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек

В Гёйчайском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек.

В Гёйчайском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Инцидент произошел 16 октября на территории села Йениарх Гёйчайского района.

Столкнулись ВАЗ-21015 под управлением жителя Уджарского района Мурсала Абдуллаева (1953 г.р.) и грузовой автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился Ильфан Довудов.

Пострадавший водитель ВАЗа, и два других пассажира – Замиг Гамидов (1992 г.р.) и Эльвин Ахмедов (2004 г.р.) были госпитализированы.

Однако, несмотря на усилия врачей, Мурсал Абдуллаев скончался в больнице.

По факту проводится расследование.