В Гёйчае задержаны похитители автозапчастей

В Гёйчае задержаны лица, совершившие кражу на 25 тысяч манатов.

В Гёйчае задержаны лица, совершившие кражу на 25 тысяч манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В отдел полиции Гёйчайского района поступила информация о краже в цехе по ремонту автомобилей, расположенном на территории села Чайархы. Были похищены части двигателя грузового автомобиля марки Volvo на сумму 5.000 манатов, автомобиля марки Zoomlion на сумму 10.000 манатов, металлолома и электрооборудования в одном из ООО на территории города на сумму 10.000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении краж - жители города Гёйчай ранее судимые Э.Гасанов, Э.Эминов и А.Велиев. Ведется расследование.