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В Гёйчае задержаны похитители автозапчастей

В Гёйчае задержаны похитители автозапчастей В Гёйчае задержаны лица, совершившие кражу на 25 тысяч манатов.
Происшествия
26 марта 2022 г. 12:10
В Гёйчае задержаны похитители автозапчастей

В Гёйчае задержаны лица, совершившие кражу на 25 тысяч манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В отдел полиции Гёйчайского района поступила информация о краже в цехе по ремонту автомобилей, расположенном на территории села Чайархы. Были похищены части двигателя грузового автомобиля марки Volvo на сумму 5.000 манатов, автомобиля марки Zoomlion на сумму 10.000 манатов, металлолома и электрооборудования в одном из ООО на территории города на сумму 10.000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении краж - жители города Гёйчай ранее судимые Э.Гасанов, Э.Эминов и А.Велиев. Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Göyçayda 25 min manatlıq oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

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