В Гёйчае в отношении подозреваемого в убийстве мужчины заведено уголовное дело

Около 21 часа в полицию поступила информация об убийстве 39-летнего мужчины в селе Поту Гёйчайского района. Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В прокуратуре Гёйчайского района в отношении задержанного Хаяла Мансимова возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Как сообщили Report в прокуратуре, в ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Х.Мансимов (1987 г.р.) умышленно нанес Асифу Эминову ножевые ранения в ходе конфликта с целью его убийства.

Предварительное следствие по делу продолжается.

23:03

Около 21 часа в полицию поступила информация об убийстве 39-летнего мужчины в селе Поту Гёйчайского района.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Эминов Асиф Ихтияр оглу (1985 г.р.) скончался от ранений, нанесенных ему колюще-режущим предметом.

Подозреваемый в совершении преступления 37-летний Мансимов Хаял Алик оглу добровольно сдался полиции.

По факту ведется расследование.