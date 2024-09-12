В Гёйчае задержали водителей, управлявших автомобилем под воздействием наркотиков

Сотрудники Отделения Государственного управления дорожной полиции Гёйчайского районного отдела полиции в ходе профилактических мероприятий задержали водителей, которые управляли автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Сотрудники Отделения Государственного управления дорожной полиции Гёйчайского районного отдела полиции в ходе профилактических мероприятий задержали водителей, которые управляли автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, водители автомобилей "ВАЗ-2104" Эльчин Абдуллаев и "ВАЗ-2106" Джавид Юсифов были остановлены за нарушение правил дорожного движения.

Из-за возникших в ходе проверок подозрений, что водители употребляли наркотические вещества, они были направлены на медосвидетельствование.

По итогам обследования было установлено, что оба водителя находятся в состоянии наркотического опьянения. Собранные в отношении указанных лиц материалы были направлены в суд для дачи их деяниям правовой оценки.