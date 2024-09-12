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В Гёйчае задержали водителей, управлявших автомобилем под воздействием наркотиков

В Гёйчае задержали водителей, управлявших автомобилем под воздействием наркотиков Сотрудники Отделения Государственного управления дорожной полиции Гёйчайского районного отдела полиции в ходе профилактических мероприятий задержали водителей, которые управляли автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Происшествия
12 сентября 2024 г. 08:23
В Гёйчае задержали водителей, управлявших автомобилем под воздействием наркотиков

Сотрудники Отделения Государственного управления дорожной полиции Гёйчайского районного отдела полиции в ходе профилактических мероприятий задержали водителей, которые управляли автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, водители автомобилей "ВАЗ-2104" Эльчин Абдуллаев и "ВАЗ-2106" Джавид Юсифов были остановлены за нарушение правил дорожного движения.

Из-за возникших в ходе проверок подозрений, что водители употребляли наркотические вещества, они были направлены на медосвидетельствование.

По итогам обследования было установлено, что оба водителя находятся в состоянии наркотического опьянения. Собранные в отношении указанных лиц материалы были направлены в суд для дачи их деяниям правовой оценки.

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Версия на азербайджанском языке Göyçayda narkotiklərin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücülər saxlanılıblar

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