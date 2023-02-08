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В Гёйчае водитель умер за рулем от сердечного приступа 

В Гёйчае водитель умер за рулем от сердечного приступа  В Гёйчае водитель умер за рулем от сердечного приступа.
Происшествия
8 февраля 2023 г. 19:37
В Гёйчае водитель умер за рулем от сердечного приступа 

В Гёйчае водитель умер за рулем от сердечного приступа.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сегодня около 15 часов на территории города Гёйчай водитель Фахраддин Халилов (1968 года рождения), по предварительной версии, скончался от сердечного приступа за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107. В результате этого автомобиль вышел из-под управления и врезался в автомобиль ВАЗ-2109, припаркованный на обочине дороги.

От удара пассажир ВАЗ-2107 получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту в районном отделении полиции возбуждено уголовное дело.

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