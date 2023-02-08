В Гёйчае водитель умер за рулем от сердечного приступа

В Гёйчае водитель умер за рулем от сердечного приступа.

В Гёйчае водитель умер за рулем от сердечного приступа.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сегодня около 15 часов на территории города Гёйчай водитель Фахраддин Халилов (1968 года рождения), по предварительной версии, скончался от сердечного приступа за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107. В результате этого автомобиль вышел из-под управления и врезался в автомобиль ВАЗ-2109, припаркованный на обочине дороги.

От удара пассажир ВАЗ-2107 получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту в районном отделении полиции возбуждено уголовное дело.