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В Гёйчае столкнулись два автомобиля, есть раненые

В Гёйчае столкнулись два автомобиля, есть раненые В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Происшествия
29 мая 2023 г. 17:47
В Гёйчае столкнулись два автомобиля, есть раненые

В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как передает верхнеширванское бюро Report, на отрезке дороги Баку-Шамаха-Евлах, пролегающей по территории города Гёйчай, столкнулись автомобиль марок Toyota Prado и ВАЗ-2106.

В результате аварии пострадали жители района Эминов Васиф Маариф оглу (1993 г.р.) и Мирзалиев Вюсал Ильгар оглу (2004 г.р.).

Раненые были доставлены в Гейчайскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda iki avtomobil toqquşub, yaralananlar var

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