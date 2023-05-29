В Гёйчае столкнулись два автомобиля, есть раненые

В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как передает верхнеширванское бюро Report, на отрезке дороги Баку-Шамаха-Евлах, пролегающей по территории города Гёйчай, столкнулись автомобиль марок Toyota Prado и ВАЗ-2106.
В результате аварии пострадали жители района Эминов Васиф Маариф оглу (1993 г.р.) и Мирзалиев Вюсал Ильгар оглу (2004 г.р.).
Раненые были доставлены в Гейчайскую районную центральную больницу.
По факту проводится расследование.