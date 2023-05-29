В Гёйчае столкнулись два автомобиля, есть раненые

В Гёйчае столкнулись два автомобиля, есть раненые

В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

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В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Как передает верхнеширванское бюро Report, на отрезке дороги Баку-Шамаха-Евлах, пролегающей по территории города Гёйчай, столкнулись автомобиль марок Toyota Prado и ВАЗ-2106. В результате аварии пострадали жители района Эминов Васиф Маариф оглу (1993 г.р.) и Мирзалиев Вюсал Ильгар оглу (2004 г.р.). Раненые были доставлены в Гейчайскую районную центральную больницу. По факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал