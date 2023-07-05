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В Гёйчае совершено убийство 34-летнего мужчины

В Гёйчае совершено убийство 34-летнего мужчины В Гёйчае совершено убийство 34-летнего мужчины.
Происшествия
5 июля 2023 г. 12:33
В Гёйчае совершено убийство 34-летнего мужчины

В Гёйчае совершено убийство 34-летнего мужчины.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Сообщается, что 5 июля в 12 часов в полицию поступила информация о смерти в Гёйчайском районе Керимова Шахмара Рашид оглу (1989 г.р.) от колото-резаных ран.

Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления сосед погибшего Алиев Аббас Ясин оглу (1984 г.р.).

В министерстве сообщили, что преступление было совершено на почве личных отношений.

Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Göyçayda 34 yaşlı kişi öldürülüb

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