О нас

В Гёйчае пресечена продажа пиротехники

В Гёйчае пресечена продажа пиротехники В ходе проведенных сотрудниками Гёйчайского районного управления полиции (РУП) контрольных мероприятий была предотвращена продажа взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ.
Происшествия
27 декабря 2023 г. 20:58
В Гёйчае пресечена продажа пиротехники

В ходе проведенных сотрудниками Гёйчайского районного управления полиции (РУП) контрольных мероприятий была предотвращена продажа взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе проведенных мероприятий были выявлены лица, занимавшиеся продажей пиротехнических средств в трех магазинах, расположенных на территории города.

У них были обнаружены и изъяты различные виды пиротехнических средств. В отношении этих лиц составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и направлен на рассмотрение в районный суд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda pirotexniki vasitələrin satışını təşkil edən 3 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib

Самое важное

Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32
Сдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
ФотоСдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
24 декабря 2023 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi