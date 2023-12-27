В Гёйчае пресечена продажа пиротехники

В ходе проведенных сотрудниками Гёйчайского районного управления полиции (РУП) контрольных мероприятий была предотвращена продажа взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ.

В ходе проведенных сотрудниками Гёйчайского районного управления полиции (РУП) контрольных мероприятий была предотвращена продажа взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе проведенных мероприятий были выявлены лица, занимавшиеся продажей пиротехнических средств в трех магазинах, расположенных на территории города.

У них были обнаружены и изъяты различные виды пиротехнических средств. В отношении этих лиц составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и направлен на рассмотрение в районный суд.