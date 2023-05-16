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В Гёйчае перевернулся автомобиль, есть пострадавший

В Гёйчае перевернулся автомобиль, есть пострадавший В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
16 мая 2023 г. 07:36
В Гёйчае перевернулся автомобиль, есть пострадавший

В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, водитель легкового автомобиля Роял Эйнулла оглы Сафаров, 2000 года рождения потерял управление, вследствие чего транспортное средство перевернулось.

Р.Сафарова с различными телесными травмами доставили в районную центральную больницу, но затем из-за тяжелого состояния отправили в одну из столичных клиник. В ходе обследования у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Göyçayda avtomobil aşıb, yaralanan var

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