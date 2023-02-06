В Гёйчае перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Гёйчайском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Гёйчайском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report , инцидент зафиксирован на участке дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем через село Гараязы района.

В результате потери управления автомобиль марки BMW съехал с проезжей части и перевернулся. В травмы различной степени тяжести получили жители села Гараязы Нигяр Садиг гызы Махмудлу, 1998 года рождения, Ниман Эльдар оглу Салманов, 1964 года рождения, Эльвин Сахават оглу Агаев, 1985 года рождения.

Все пострадавшие госпитализированы в Гёйчайскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.