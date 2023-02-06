О нас

В Гёйчае перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Гёйчае перевернулся автомобиль, есть пострадавшие В Гёйчайском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
6 февраля 2023 г. 03:23
В Гёйчае перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Гёйчайском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем через село Гараязы района.

В результате потери управления автомобиль марки BMW съехал с проезжей части и перевернулся. В травмы различной степени тяжести получили жители села Гараязы Нигяр Садиг гызы Махмудлу, 1998 года рождения, Ниман Эльдар оглу Салманов, 1964 года рождения, Эльвин Сахават оглу Агаев, 1985 года рождения.

Все пострадавшие госпитализированы в Гёйчайскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Göyçayda avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, yaralılar var

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
30 января 2023 г. 21:50
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
31 января 2023 г. 19:47
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
1 февраля 2023 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi