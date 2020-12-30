В Гёйчае оштрафованы организаторы свадебного торжества

Сотрудники полиции продолжают мероприятия по пресечению случаев нарушения особого карантинного режима

Сотрудники полиции продолжают мероприятия по пресечению случаев нарушения особого карантинного режима.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в Гёйчайский районный отдел полиции поступила информация, что житель города Гадир Махмудов устроил торжество у себя дома по случаю женитьбы сына.

Сотрудники полиции незамедлительно отправились по адресу и выявили нарушение карантинных правил. Владелец дома и организаторы торжества были доставлены в отдел полиции. В отношении 11 нарушителей правил карантинного режима приняты меры по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, они были оштрафованы.