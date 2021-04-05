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В Гёйчае оштрафованы организаторы помолвки в ресторане

В Гёйчае оштрафованы организаторы помолвки в ресторане Приняты меры в соответствии с законодательством
Происшествия
5 апреля 2021 г. 09:49
В Гёйчае оштрафованы организаторы помолвки в ресторане
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В ходе рейдов, проведенных сотрудниками Гёйчайского районного отдела полиции, было установлено, что в одном из ресторанов, расположенных на территории города, в нарушение правил карантинного режима было организовано торжество по случаю помолвки.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники полиции немедленно прибыли на объект и обнаружили, что жительница района Кямаля Мамишова организовала помолвку своей дочери.

За нарушение правил особого карантинного режима в отношении К.Мамишовой, гостей и работников ресторана приняты меры в соответствии с законодательством.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda restoranda nişan mərasimi keçirənlər cərimələndi

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