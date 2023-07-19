В Гёйчае оштрафованы лица за выбрасывание мусора за пределы урн

Сотрудниками отдела полиции Гёйчайского района на территории района были проведены контрольные мероприятия, направленные на предотвращение выбрасывания бытовых отходов за пределы емкостей (урн).

Сотрудниками отдела полиции Гёйчайского района на территории района были проведены контрольные мероприятия, направленные на предотвращение выбрасывания бытовых отходов за пределы емкостей (урн).

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проведенных мероприятий были выявлены случаи загрязнения окружающей среды некоторыми лицами.

С этими лицами были проведены разъяснительные беседы и составлен протокол по статье 266.3 Кодекса об административных правонарушениях (за выбрасывание бытовых отходов за пределы емкостей), в отношении каждого из них предприняты меры административного воздействия.

