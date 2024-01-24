В Гёйчае обнаружены незаконные угольные скважины

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Гёйчайского района, на территории села Поту были обнаружены незаконные скважины, в которых незаконно производился древесный уголь.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Гёйчайского района, на территории села Поту были обнаружены незаконные скважины, в которых незаконно производился древесный уголь.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования выяснилось, что незаконным производством угля занимался житель села В.Абдуллаев.

В его отношении составлен протокол по статье 275.1.1 Кодекса об административных правонарушениях и направлен на рассмотрение в региональное управление экологии и природных ресурсов № 8.