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В Гёйчае обнаружены незаконные угольные скважины

В Гёйчае обнаружены незаконные угольные скважины В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Гёйчайского района, на территории села Поту были обнаружены незаконные скважины, в которых незаконно производился древесный уголь.
Происшествия
24 января 2024 г. 21:06
В Гёйчае обнаружены незаконные угольные скважины

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Гёйчайского района, на территории села Поту были обнаружены незаконные скважины, в которых незаконно производился древесный уголь.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования выяснилось, что незаконным производством угля занимался житель села В.Абдуллаев.

В его отношении составлен протокол по статье 275.1.1 Кодекса об административных правонарушениях и направлен на рассмотрение в региональное управление экологии и природных ресурсов № 8.

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