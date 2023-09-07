В Гёйчае на автомобильном мосту возникла опасная ситуация, ограничено движение

По реке Гёйчай после проливного дождя прошел обширный сель.

По реке Гёйчай после проливного дождя прошел обширный сель.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, в результате на автомобильном мосту на участке дороги Баку-Шамахы-Евлах через реку Гёйчай возникла опасная ситуация. Были повреждены опоры моста.

В настоящее время селевой поток продолжается. Для обеспечения безопасности людей сотрудники дорожной полиции и пост-патрульной службы отдела полиции Гёйчайского района несут службу на территории. Установлено временное ограничение на проезд по мосту тяжеловесных грузовых автомобилей.