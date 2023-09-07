О нас

В Гёйчае на автомобильном мосту возникла опасная ситуация, ограничено движение

В Гёйчае на автомобильном мосту возникла опасная ситуация, ограничено движение По реке Гёйчай после проливного дождя прошел обширный сель.
Происшествия
7 сентября 2023 г. 16:18
В Гёйчае на автомобильном мосту возникла опасная ситуация, ограничено движение

По реке Гёйчай после проливного дождя прошел обширный сель.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, в результате на автомобильном мосту на участке дороги Баку-Шамахы-Евлах через реку Гёйчай возникла опасная ситуация. Были повреждены опоры моста.

В настоящее время селевой поток продолжается. Для обеспечения безопасности людей сотрудники дорожной полиции и пост-патрульной службы отдела полиции Гёйчайского района несут службу на территории. Установлено временное ограничение на проезд по мосту тяжеловесных грузовых автомобилей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Göyçayda avtomobil körpüsündə təhlükəli vəziyyət yaranıb, hərəkət məhdudlaşdırılıb

Экслюзивные новости

Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi