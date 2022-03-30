В Гёйчае компанию обокрали на 10 тыс. манатов

В Гёйчайском районе Азербайджана компанию обокрали на 10 тыс. манатов.

В Гёйчайском районе Азербайджана компанию обокрали на 10 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В полицию поступило заявление о том, что из двух грузовых автомобилей в авторемонтном цехе, расположенном в селе Чаярхы Шекинского района, были украдены детали двигателя на общую сумму 15 000 манатов, а также в одном из ООО были украдены электрооборудование и металлические детали на сумму 10 000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гёйчайского районного отделения полиции, были задержаны подозреваемые в совершении преступления Эльшан Гасанов и Эмин Эминов, которые ранее были судимы за кражу, и один подросток. Задержанные сознались в совершении преступления.

По факту в Гёйчайском районном отделении полиции продолжается расследование.