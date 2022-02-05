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В Гёйчае бывший заключенный задержан за хранение наркотиков

В Гёйчае бывший заключенный задержан за хранение наркотиков Сотрудники Гейчайского районного отдела полиции задержали ранее судимого по различным статьям Уголовного кодекса Нишада Мусаева, скрывавшего в своем доме наркотические средства и психотропные вещества.
Происшествия
5 февраля 2022 г. 11:59
В Гёйчае бывший заключенный задержан за хранение наркотиков

Сотрудники Гёйчайского районного отдела полиции задержали ранее судимого по различным статьям Уголовного кодекса Нишада Мусаева, скрывавшего в своем доме наркотические средства и психотропные вещества.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, при осмотре его дома были обнаружены и изъяты героин, опиум, марихуана и метамфетамин, которые он хранил в целях продажи.

По данному факту в отделе полиции Гёйчайского района возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Нишада Мусаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda evində psixotrop maddə gizlədən keçmiş məhkum saxlanılıb

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