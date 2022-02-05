В Гёйчае бывший заключенный задержан за хранение наркотиков

Сотрудники Гейчайского районного отдела полиции задержали ранее судимого по различным статьям Уголовного кодекса Нишада Мусаева, скрывавшего в своем доме наркотические средства и психотропные вещества.

Сотрудники Гёйчайского районного отдела полиции задержали ранее судимого по различным статьям Уголовного кодекса Нишада Мусаева, скрывавшего в своем доме наркотические средства и психотропные вещества.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, при осмотре его дома были обнаружены и изъяты героин, опиум, марихуана и метамфетамин, которые он хранил в целях продажи.

По данному факту в отделе полиции Гёйчайского района возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Нишада Мусаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.