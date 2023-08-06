В Гёйчае автомобиль загорелся на ходу

В Гёйчае внезапно загорелся находившийся в движении легковой автомобиль.

В Гёйчае внезапно загорелся находившийся в движении легковой автомобиль.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Джаирли.

Во время движения загорелся легковой автомобиль марки “Ока” с государственным регистрационным знаком 23-BG-323, которым управлял Мурсалов Салман Гаджи оглу.

По информации, автомобиль сгорел дотла, в ходе инцидента никто не пострадал.

К месту происшествия были привлечены два автомобиля и живая сила Гёйчайской государственной противопожарной службы, которые потушили огонь.

По факту проводится расследование.