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В Гёйчае арестованы шесть наркоторговцев

В Гёйчае арестованы шесть наркоторговцев Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и Гёйчайского районного отдела полиции провели операции по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся культивацией и незаконным оборотом наркотических средств.
Происшествия
9 апреля 2022 г. 10:00
В Гёйчае арестованы шесть наркоторговцев

Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и Гёйчайского районного отдела полиции провели операции по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся культивацией и незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятий были задержаны и привлечены к ответственности шесть человек, в целом из оборота изъято более 17 кг наркотических средств и психотропных веществ.

По фактам возбуждено уголовное дело, в отношении каждого задержанного решением суда принята мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda qanunsuz narkotik satışına görə 6 nəfər həbs edilib

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