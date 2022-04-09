В Гёйчае арестованы шесть наркоторговцев

Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и Гёйчайского районного отдела полиции провели операции по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся культивацией и незаконным оборотом наркотических средств.

Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и Гёйчайского районного отдела полиции провели операции по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся культивацией и незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятий были задержаны и привлечены к ответственности шесть человек, в целом из оборота изъято более 17 кг наркотических средств и психотропных веществ.

По фактам возбуждено уголовное дело, в отношении каждого задержанного решением суда принята мера пресечения в виде ареста.