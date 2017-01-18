В Гяндже "Запорожец" столкнулся с "Mercedes", пострадали водители и пассажирка

Гянджа. 18 января. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована недалеко от Парка Гейдара Алиева на 1 км дороги Гянджа-Шамкир.

Так, при выезде на магистральную дорогу из заправочной станции автомобиль марки "Запорожец" столкнулся с автомобилем марки "Mercedes". В результате аварии водители обоих автомобилей, а также пассажирка "Запорожца" получили ранения различной степени тяжести. На место ДТП была вызвана машина скорой помощи. Все трое раненых помещены в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Как сообщили из больницы, женщина чувствует себя нормально, а состояние водителей – жителя Гянджи Шахина Асадова 1968 г.р. и Угура Мусаева 1967 г.р. расценивается как средней тяжести.

Факт расследуется сотрудниками Государственной дорожной полиции.