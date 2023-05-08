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В Гяндже задержаны подозреваемые в хранении психотропных веществ и огнестрельного оружия

В Гяндже задержаны подозреваемые в хранении психотропных веществ и огнестрельного оружия В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа и подчиненных ему ведомств, были задержаны лица, подозреваемые в незаконном получении и хранении психотропных веществ и огнестрельного
Происшествия
8 мая 2023 г. 12:54
В Гяндже задержаны подозреваемые в хранении психотропных веществ и огнестрельного оружия

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа и подчиненных ему ведомств, были задержаны лица, подозреваемые в незаконном получении и хранении психотропных веществ и огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления, был задержан житель города Ильгар Алекперов, который подозревается в незаконном получении и хранении психотропных веществ. При обыске у подозреваемого было обнаружено и изъято в общей сложности 27 сильнодействующих таблеток, содержащих наркотические вещества.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Главного управления, был задержан Эльчин Алиев, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. При обыске у него были обнаружены и изъяты два ружья разных марок с нарезными стволами и 2 патрона.

По фактам продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə psixotrop maddə, odlu silah saxlayan, soyğunçuluq və oğurluq edən şəxslər tutulub

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