В Гяндже задержаны подозреваемые в хранении психотропных веществ и огнестрельного оружия

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа и подчиненных ему ведомств, были задержаны лица, подозреваемые в незаконном получении и хранении психотропных веществ и огнестрельного

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа и подчиненных ему ведомств, были задержаны лица, подозреваемые в незаконном получении и хранении психотропных веществ и огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления, был задержан житель города Ильгар Алекперов, который подозревается в незаконном получении и хранении психотропных веществ. При обыске у подозреваемого было обнаружено и изъято в общей сложности 27 сильнодействующих таблеток, содержащих наркотические вещества.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Главного управления, был задержан Эльчин Алиев, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. При обыске у него были обнаружены и изъяты два ружья разных марок с нарезными стволами и 2 патрона.

По фактам продолжается расследование.