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    В Гяндже задержаны лица, укравшие из дома драгоценности на сумму в 31 тыс. манатов

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже задержаны лица, укравшие из дома драгоценности на сумму в 31 тысячу манатов.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в "Call-центр – 102" поступила информация о краже в  одном из домов в Гяндже. Сотрудники Кяпязского районного управления полиции провели соответствующие мероприятия и установили, что 17 мая из сейфа  были украдены драгоценности на сумму в 31 000 манатов.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки были установлены и задержаны двое подозреваемых в совершении кражи.

    Расследование установило, что ими являются житель Гейгельского района, ранее судимый Нофел Магеррамов и М.Магеррамова.

    Украденные драгоценности были изъяты сотрудниками полиции в качестве вещественных доказательств.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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