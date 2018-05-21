В Гяндже задержаны лица, укравшие из дома драгоценности на сумму в 31 тыс. манатов

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже задержаны лица, укравшие из дома драгоценности на сумму в 31 тысячу манатов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в "Call-центр – 102" поступила информация о краже в одном из домов в Гяндже. Сотрудники Кяпязского районного управления полиции провели соответствующие мероприятия и установили, что 17 мая из сейфа были украдены драгоценности на сумму в 31 000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки были установлены и задержаны двое подозреваемых в совершении кражи.

Расследование установило, что ими являются житель Гейгельского района, ранее судимый Нофел Магеррамов и М.Магеррамова.

Украденные драгоценности были изъяты сотрудниками полиции в качестве вещественных доказательств.

По факту возбуждено уголовное дело.