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В Гяндже задержаны лица, подозреваемые в совершении краж

В Гяндже задержаны лица, подозреваемые в совершении краж В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджи и подведомственных структур, на территории города задержаны лица, подозреваемые в совершении краж.
Происшествия
31 июля 2023 г. 10:32
В Гяндже задержаны лица, подозреваемые в совершении краж

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджи и подведомственных структур, на территории города задержаны лица, подозреваемые в совершении краж.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В результате мероприятий был задержан и передан следствию Ариф Гаджиев, подозреваемый в совершении квартирных краж на общую сумму более 30 тыс. манатов. Следственные мероприятия в отношении задержанного продолжаются.

Кроме того, был задержан Кянан Велиев, укравший с банковской карты гражданина 902 маната.

Задержанный Эльгюн Исмаилов подозревается в краже 15 велосипедов на территории города. Во время допроса он признался в содеянном и сообщил, что продал украденные велосипеды.

По фактам в Главном управлении полиции Гянджи возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

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