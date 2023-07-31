В Гяндже задержаны лица, подозреваемые в совершении краж

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджи и подведомственных структур, на территории города задержаны лица, подозреваемые в совершении краж.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджи и подведомственных структур, на территории города задержаны лица, подозреваемые в совершении краж.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В результате мероприятий был задержан и передан следствию Ариф Гаджиев, подозреваемый в совершении квартирных краж на общую сумму более 30 тыс. манатов. Следственные мероприятия в отношении задержанного продолжаются.

Кроме того, был задержан Кянан Велиев, укравший с банковской карты гражданина 902 маната.

Задержанный Эльгюн Исмаилов подозревается в краже 15 велосипедов на территории города. Во время допроса он признался в содеянном и сообщил, что продал украденные велосипеды.

По фактам в Главном управлении полиции Гянджи возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются.