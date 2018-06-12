В Гяндже задержаны карманники

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции задержаны карманники, "промышлявшие" в общественном транспорте на территории Гянджи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Обратившись в Низаминское РУП Гянджи, жительница поселка Гюлюстан Г.Наджафли заявила, что 11 июня на территории поселка в маршрутном автобусе из ее сумки украли кошелек, в которым были 303 доллара, 10 манатов и документы.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий, по "горячим следам" полицейскими были задержаны трое подозреваемых.

В ходе расследований было установлено, что это - ранее судимые за кражу, наркотики и разбой жители Гянджи Намик Джалалов, Шахин Ибрагимов и Ильхам Гусейнов.

Вместе с вещественными доказательствами, задрежанные переданы следствию.