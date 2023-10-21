В Гяндже задержаны бродяги и попрошайки

В Гяндже задержаны бродяги и попрошайки.

В Гяндже задержаны бродяги и попрошайки.

Как сообщили западному бюро Report из Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Главного управления полиции и его подведомственных структур провели профилактические мероприятия в отношении лиц, ведущих бродячий образ жизни на территории города и занимающихся попрошайничеством, что вызвало справедливое недовольство граждан.

Всего были задержаны и доставлены в районное отделения полиции 25 человек. С ними были проведены профилактические беседы и составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.