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В Гяндже задержаны бродяги и попрошайки

В Гяндже задержаны бродяги и попрошайки В Гяндже задержаны бродяги и попрошайки.
Происшествия
21 октября 2023 г. 19:28
В Гяндже задержаны бродяги и попрошайки

В Гяндже задержаны бродяги и попрошайки.

Как сообщили западному бюро Report из Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Главного управления полиции и его подведомственных структур провели профилактические мероприятия в отношении лиц, ведущих бродячий образ жизни на территории города и занимающихся попрошайничеством, что вызвало справедливое недовольство граждан.

Всего были задержаны и доставлены в районное отделения полиции 25 человек. С ними были проведены профилактические беседы и составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

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