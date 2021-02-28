В Гяндже задержаны автохулиганы

В Гяндже задержаны водители, грубо нарушившие правила дорожного движения.

В Гяндже задержаны водители, грубо нарушившие правила дорожного движения.

Как сообщает Report, сотрудники отдела Государственной дорожной полиции г.Гянджа задержали автохулиганов, грубо нарушивших правила дорожного движения и создавших серьезную угрозу пешеходам.

Житель города Камран Алиев на автомобиле марки "İsuzu-Bogdan" совершал опасные для транспортных средств, а также пешеходов маневры и хулиганские действия. Водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения, был задержаны и доставлен в районное отделение полиции.

По решению городского суда К.Алиев арестован в административном порядке на 20 суток. Более того, он лишен водительских прав на 1 год.

Кроме того, возбуждено уголовное дело против другого жителя города, который поделился своим хулиганским поступком в социальных сетях.

Полиция установила, что житель Гянджи Новруз Мамедов совершил опасные маневры на автомобиле ВАЗ-2107, грубо нарушив правила дорожного движения и подвергнув опасности себя и других участников дорожного движения. Собранный материал о нем направлен на рассмотрение в суд. По решению городского суда Н.Мамедов арестован в административном порядке на 15 суток и лишен водительских прав на 1 год.