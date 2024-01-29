В Гяндже задержаны автохулиганы, инициировавшие ДТП

Сотрудники Отделения Городской дорожной полиции Главного управления полиции города Гянджа задержали водителей, которые занимались автохулиганством, злостно нарушая ПДД.

Сотрудники Отделения Городской дорожной полиции Главного управления полиции города Гянджа задержали водителей, которые занимались автохулиганством, злостно нарушая ПДД.

Об этом Report сообщили в региональном управлении пресс-службы МВД.

Согласно информации, двое жителей города на принадлежащих им автомобилях "ВАЗ" организовали заезд по территории города. Указанные лица, неоднократно допустившие грубые нарушения правил дорожного движения, инициировали ДТП. Они были задержаны сотрудниками полиции, в отношении нарушителей были составлены протоколы и для рассмотрения направлены в суд.

Кроме того, в ходе мониторинга, проведенного сотрудниками дорожной полиции, было установлено, что водители автомобилей марок "Опель" и "ВАЗ" в составе свадебных кортежей проявили недисциплинированность на дорогах, грубо нарушили правила дорожного движения и совершили автохулиганство, создав тем самым опасность для других участников движения.

Эти водители были задержаны и привлечены к административной ответственности.