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    ​В Гяндже задержана женщина, выдававшая себя за посла Украины

    Расследования продолжаются

    Гянджа. 24 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже задержана занимающаяся мошенничеством гражданка Украины Кифаят Гасымова, выдававшая себя за посла Украины, мецената и руководителя организации по трудоустройству.

    По информации, полученной Report из правоохранительных органов, К.Гасымова под видом трудоустройства получила от различных людей десятки тысяч манатов.

    На основе жалобы двух женщин и одного мужчины К.Гасымова была задержана сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа.

    Двое пострадавших являются работниками гостиницы "Гянджа", где снимала номер К.Гасымова.

    Расследования продолжаются.

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