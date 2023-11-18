В Гяндже задержана женщина, подозреваемая в краже на сумму свыше 40 тыс. манатов

Правоохранители в городе Гянджа задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи 6 тыс. долларов наличными и золотых украшений на сумму 40 тыс. манатов.

Правоохранители в городе Гянджа задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи 6 тыс. долларов наличными и золотых украшений на сумму 40 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отдела полиции Главного управления полиции Гянджи, была задержана жительница города, подозреваемая в незаконном проникновении в частный жилой дом, принадлежащий жителю города, и хищении оттуда 6 тыс. долларов США наличными и золотых украшений на общую сумму 40 тыс. манатов.

Подозреваемая, переданная следствию вместе с вещественными доказательствами, в своем показании призналась в содеянном.

По факту ведется расследование в Следственно-дознавательном управлении Гянджинского ГУП.