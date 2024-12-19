В Гяндже задержан ученик 10-го класса, ранивший школьника

09:18

В Гяндже задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения ученику 8-го класса средней школы №21.

Как сообщает западное бюро Report, сотрудниками полиции задержан и передан следствию подозреваемый - ученик 10-го класса той же школы М.Гаджиев (2009 г.р.).

По факту ведется расследование.

Ранее Управление образования Гянджа-Дашкесанского района распространило информацию о том, что в Гяндже ученик 10-го класса средней школы №21 во время спора возле школы нанес ножевое ранение ученику 8-го класса. Пострадавший госпитализирован и в настоящее время проходит лечение.