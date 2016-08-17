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    В Гяндже задержан убивший супругу и ранивший золовку мужчина

    ​По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие

    Гянджа. 17 августа. REPORT.AZ/ В Гяндже полицейские задержали убившего на почве ревности супругу и ранившего золовку мужчину.

    Об этом западному бюро Report сообщили в Гянджинской городской прокуратуре.

    Отмечается, что сотрудниками полиции был задержан бежавший с места преступления житель села Ахмедбейли Самухского района Руслан Гурбанов 1984 г.р., нанесший 17 августа смертельные ножевые ранения супруге Махаббат Велиевой 1986 г.р.

    Р.Гурбанов убил супругу в доме золовки Наибы Велиевой 1983 г.р., проживающей в городском поселке Джавадхан.

    Мужчина также ранил золовку в левое бедро.

    Отметим, что у Р.Гурбанова и М.Велиевой трое детей.

    По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

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