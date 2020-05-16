​В Гяндже задержан псевдожурналист

В Гяндже задержан человек, пытавшийся нарушить правила карантина по поддельному удостоверению журналиста.

Как сообщили Report в пресс-службе Гянджинской региональной группы МВД, сотрудники Главного управления полиции Гянджи в связи с режимом карантина проверили документы пытавшегося въехать на территорию города жителя Кельбаджарского района Эльнура Алмамедова, представившегося сотрудником ООО “Liderpress.az”.

Удостоверение оказалось поддельным. Э.Алмамедов был доставлен в отделение полиции и в ходе предварительного допроса признался в содеянном. Расследование по факту продолжается.