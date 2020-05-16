Наверх

В Гяндже задержан псевдожурналист

​В Гяндже задержан псевдожурналист

В Гяндже задержан человек, пытавшийся нарушить правила карантина по поддельному удостоверению журналиста. 

Как сообщили Report в пресс-службе Гянджинской региональной группы МВД, сотрудники Главного управления полиции Гянджи в связи с режимом карантина проверили документы пытавшегося въехать на территорию города жителя Кельбаджарского района Эльнура Алмамедова, представившегося сотрудником ООО “Liderpress.az”. 

Удостоверение оказалось поддельным. Э.Алмамедов был доставлен в отделение полиции и в ходе предварительного допроса признался в содеянном. Расследование по факту продолжается.

Эльнур Алмамедов

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!