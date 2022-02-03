В Гяндже задержан подозреваемый в грабеже

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Кяпазским районным управлением полиции Главного управления полиции города Гянджи, была установлена ​​личность лица, совершившего ограбление при неизвестных обстоятельствах.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Кяпазским районным управлением полиции Главного управления полиции города Гянджи, была установлена ​​личность лица, совершившего ограбление при неизвестных обстоятельствах.

Об этом Report сообщили из Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД.

В результате расследования выяснилось, что житель города Эльнур Буньядзаде, ранее судимый, 31 января проник в квартиру, где проживали студенты, угрожал им ножом и присвоил золото, серебро и мобильный телефон стоимостью 4 тыс манатов.

Задержанный передан следствию, расследования продолжаются.