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В Гяндже задержан подозреваемый в грабеже

В Гяндже задержан подозреваемый в грабеже В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Кяпазским районным управлением полиции Главного управления полиции города Гянджи, была установлена ​​личность лица, совершившего ограбление при неизвестных обстоятельствах.
Происшествия
3 февраля 2022 г. 08:35
В Гяндже задержан подозреваемый в грабеже

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Кяпазским районным управлением полиции Главного управления полиции города Гянджи, была установлена ​​личность лица, совершившего ограбление при неизвестных обстоятельствах.

Об этом Report сообщили из Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД.

В результате расследования выяснилось, что житель города Эльнур Буньядзаде, ранее судимый, 31 января проник в квартиру, где проживали студенты, угрожал им ножом и присвоил золото, серебро и мобильный телефон стоимостью 4 тыс манатов.

Задержанный передан следствию, расследования продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə quldurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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