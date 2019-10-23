В Гяндже задержан подозреваемый в убийстве 17-летнего подростка - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Гяндже задержан подозреваемый в убийстве 17-летнего подростка Азима Эльшад оглы Вердиева.
Как передает западное бюро Report, инцидент произошедший в чайхане, был совершен 17-летним родственником Эльгюном Мамедовым.
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В Гяндже произошло убийство.
Как передает западное бюро Report, житель Гянджи Азим Эльшад оглы Вердиев, 2002-го года рождения получил ножевое ранение в область грудной клетки. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти юношу не удалось.
Согласно предварительной информации, инцидент был совершен родственником.
По факту, прокуратура города Гянджи ведет расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости