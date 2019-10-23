 Наверх

В Гяндже задержан подозреваемый в убийстве 17-летнего подростка - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Гяндже задержан подозреваемый в убийстве 17-летнего подростка

В Гяндже задержан подозреваемый в убийстве 17-летнего подростка Азима Эльшад оглы Вердиева.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошедший в чайхане, был совершен 17-летним родственником Эльгюном Мамедовым.

*** 01:07

В Гяндже произошло убийство.

Как передает западное бюро Report, житель Гянджи Азим Эльшад оглы Вердиев, 2002-го года рождения получил ножевое ранение в область грудной клетки. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти юношу не удалось.

Согласно предварительной информации, инцидент был совершен родственником.

По факту, прокуратура города Гянджи ведет расследование.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!