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Житель Гянджи задержан за незаконное хранение огнестрельного оружия

Житель Гянджи задержан за незаконное хранение огнестрельного оружия В Гяндже задержан мужчина, незаконно владеющий огнестрельным оружием.
Происшествия
4 августа 2023 г. 12:02
Житель Гянджи задержан за незаконное хранение огнестрельного оружия

В Гяндже задержан мужчина за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, по подозрению в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия задержан Фарагим Вердиев.

В ходе расследования стало известно, что огнестрельное оружие также хранится у знакомого подозреваемого - Заура Гейдарзаде, который в настоящее время находится под стражей в СИЗО № 2 Пенитенциарной службы Министерства юстиции за совершение кражи.

З.Гейдарзаде был немедленно привлечен к следствию сотрудниками Главного управления полиции. В своих показаниях он признался, что получил огнестрельное оружие от своего покойного друга и спрятал его. При осмотре указанного им места были обнаружены и изъяты 1 автомат Калашникова и 1 магазин к нему.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə qanunsuz odlu silah saxlayan şəxs saxlanılıb

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