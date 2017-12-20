В Гяндже задержан мужчина, ранивший ножом 18-летнюю сожительницу

Гянджа. 20 декабря. REPORT.AZ/ Житель Гянджи пытался убить женщину, с которой проживал в неофициальном браке.

Как передает западное бюро Report, Гурбанзаде Элсевяр Элдениз оглу 1993 г.р. пытался убить свою некогда гражданскую жену Севинж Тельман гызы Гулиеву 1999 г.р. в магазине, где она работает.

Преступник был задержан. Получившая многочисленные ножевые ранения женщина размещена в больнице.

По факту в прокуратуре г. Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 29, 120 (умышленное убийство) УК, ведется расследование.