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    В Гяндже задержан мужчина, незаконно привлекший 40 детей к религиозной секте

    В доме было обнаружено около 100 человек, присоединившихся к секте

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Житель Низаминского района города Гянджа Адалят Сарыев 1972 г.р. был задержан за незаконное распространение религиозной секты.

    Как сообщает Report, расследование установило, что он пропагандировал секту "Звезда на Востоке" христианской направленности. В доме А.Сарыева было обнаружено около 100 человек, присоединившихся к секте. Из них 40 – малолетние дети.

    Материалы в отношении А.Сарыева были направлены в Госкомитет по работе с религиозными структурами.

    Отметим, что по данным местных СМИ, религиозная община "Звезда на Востоке" получает финансовую поддержку из Германии.

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