Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Гяндже задержан мужчина, избивший жену и свекровь и скрывшийся с места происшествия на автомобиле постороннего человека.

Как сообщает Report, информация распространена на официальном сайте министерства внутренних дел.

26 августа житель города Гянджи ранее судимый Эльшад Бабаев на почве семейного конфликта избил супругу Зулалу и свекровь Матанат Гасанову. Затем он помял стоящий у дома автомобиль марки "Форд", принадлежащий жителю Тертерского района Низами Алиеву, а в дальнейшем угнал это транспортное средство и, бросив его на территории поселка Садыллы, скрылся.

В результате проведенных сотрудниками Кяпязского районного управления полиции следственно-оперативных мероприятий Э. Бабаев был задержан. Было установлено, что он находился в состоянии среднего опьянения.