В Гяндже задержан еще один криминальный авторитет - ОБНОВЛЕНО

В Гяндже задержан еще один криминальный авторитет, подозреваемый в преступных связях с Бахрамом Самедовым по прозвищу "Рамош", задержанным ранее за ношение огнестрельного оружия.

Как передает западное бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных для выявления криминальных связей Бахрама Самедова, был задержан и сопровожден в Главное управлении полиции города Гянджа житель города Сабир Шабанов по прозвищу "Саша". При обыске у него было обнаружен нож, считающийся холодным оружием.

По факту ведется расследование.

*** 09:47

Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана у жителей Гянджи обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся оружие и припасы.

Как сообщили западному бюро Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Угрозыска Главного управления полиции города Гянджа на основе поступившей информации провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в Главное управление полиции был задержан и доставлен житель данного города, ранее судимый 38-летний Бахрам Самедов. При обыске у него были обнаружены и изъяты один пистолет системы "Макаров", 5 обойм к пистолету.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР, расследование продолжается.

Отметим, что Б.Самедов в криминальном мире известен под прозвищем "Рамош".