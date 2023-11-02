В Гяндже задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в убийстве сестры

В Гяндже задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей сестры.

В Гяндже задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей сестры.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Кяльбаджарскую районную прокуратуру.

Согласно информации, 2 ноября около 07:00 в надзорный орган поступила информация о смерти Сабины Аббасовой (1989 г.р.) на территории нового поселка, построенного для жителей Кяльбаджарского района в городе Гянджа.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Гусейн Аббасов (1984 г.р.) совершил умышленное убийство своей сестры С.Аббасовой, нанеся ей ножевые ранения.

В связи с фактом в Кяльбаджарской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Г.Аббасов задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие по делу продолжается.