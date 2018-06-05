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    В Гяндже задержали карманника

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции задержан карманник, "промышлявший" в общественном транспорте на территории Гянджи. 

    Об этом Report сообщили в МВД.

    Обратившись в Низаминское РУП Гянджи, жители города Ш.Джафаров, С.Набиева и Я.Джаббаров заявили о краже из их карманов в общественном транспорте 90 манатов, мобильного телефона и 44 манатов соответственно. 

    В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции за короткое время удалось установить личность подозреваемого лица. 

    В ходе расследований выяснилось, что это житель Гянджи, ранее судимый Юсиф Джаббаров. 

    Согласно соответствующей статье Кодекса административных правонарушений, Ю.Джаббаров был арестован на 30 суток.  

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