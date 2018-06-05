В Гяндже задержали карманника

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции задержан карманник, "промышлявший" в общественном транспорте на территории Гянджи.

Об этом Report сообщили в МВД.

Обратившись в Низаминское РУП Гянджи, жители города Ш.Джафаров, С.Набиева и Я.Джаббаров заявили о краже из их карманов в общественном транспорте 90 манатов, мобильного телефона и 44 манатов соответственно.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции за короткое время удалось установить личность подозреваемого лица.

В ходе расследований выяснилось, что это житель Гянджи, ранее судимый Юсиф Джаббаров.

Согласно соответствующей статье Кодекса административных правонарушений, Ю.Джаббаров был арестован на 30 суток.