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    В Гяндже высокая скорость стала причиной аварии

    Гянджа. 9 декабря. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на улице 28 Мая в Гяндже.

    Неизвестный автомобиль на полной скорости протаранил «Opel». После столкновения «Opel» врезался в дерево.

    Виновник ДТП скрылся с места аварии.

    Пострадавших нет.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Ширване автомобиль сбил пешехода и скрылся с места аварии.

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