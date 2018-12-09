В Гяндже высокая скорость стала причиной аварии

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Гянджа. 9 декабря. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на улице 28 Мая в Гяндже.
Неизвестный автомобиль на полной скорости протаранил «Opel». После столкновения «Opel» врезался в дерево.
Виновник ДТП скрылся с места аварии.
Пострадавших нет.
По факту ведется расследование.
Ранее в Ширване автомобиль сбил пешехода и скрылся с места аварии.
Valeh DadaşovАвтор новости