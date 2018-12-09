В Гяндже высокая скорость стала причиной аварии

Гянджа. 9 декабря. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на улице 28 Мая в Гяндже.

Неизвестный автомобиль на полной скорости протаранил «Opel». После столкновения «Opel» врезался в дерево.

Виновник ДТП скрылся с места аварии.

Пострадавших нет.

По факту ведется расследование.

Ранее в Ширване автомобиль сбил пешехода и скрылся с места аварии.